Em Óbidos, comunidade católica partipa da tradicional Missa dos Santos Óleos

Na quarta-feira, 02 de março, a Catedral de Sant’Ana, em Óbidos, foi palco de uma das celebrações mais significativas da Igreja Católica: a Missa dos Santos Óleos. Seguindo uma tradição que remonta ao século IV, a solenidade reuniu a comunidade católica local para a consagração do óleo do Crisma e a bênção dos óleos dos Enfermos e dos Catecúmenos, elementos essenciais para os sacramentos pascais.

Presidida pelo bispo da Diocese de Óbidos, Dom Bernardo Johannes, a celebração contou com a presença dos padres da diocese, que aproveitaram a ocasião para renovar suas promessas sacerdotais diante de Deus, do bispo e dos fiéis reunidos. Tradicionalmente realizada na Quinta-feira Santa, a Missa dos Santos Óleos foi antecipada pela Diocese de Óbidos, mantendo seu significado de unidade e compromisso com a Igreja.

Durante a cerimônia, Dom Bernardo consagrou os óleos utilizados nos sacramentos: o óleo dos Enfermos, que fortalece os doentes em momentos de fraqueza; o óleo dos Catecúmenos, que prepara os catecúmenos para o Batismo e simboliza a liberação espiritual; e o Santo Crisma, utilizado nos sacramentos da Confirmação e da Ordem, assim como na dedicação de altares e igrejas, representando Cristo como fundamento da Igreja.

Após a consagração, os óleos foram distribuídos aos párocos da diocese, que os utilizarão ao longo do ano nas celebrações sacramentais de suas comunidades. A cerimônia foi concluída com um momento de confraternização, no qual Dom Bernardo registrou uma foto ao lado de todo o clero presente, simbolizando a união e o compromisso da Igreja local.

A Missa dos Santos Óleos em Óbidos reafirma a espiritualidade e a tradição da comunidade católica, preparando os fiéis para vivenciar os mistérios da Páscoa com fé renovada e devoção.

www.obidos.net.br - Fotos de Vander N Andrade