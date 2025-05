Comunidade de Igarapé-Açu celebra entrega da Escola Mestre Pacífico, a maior da zona rural de Óbidos

Na manhã desta sexta-feira (9), a comunidade de Igarapé-Açu, localizada a cerca de 72 km da sede do município de Óbidos, no Pará, celebrou em clima de festa a entrega da Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental Mestre Pacífico. A entrega do prédio reformado foi realizada pela Prefeitura de Óbidos, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), beneficiando diretamente 355 alunos da Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio.

Inaugurada no final dos anos 1990, a escola passou por adaptações mínimas ao longo dos anos e foi marcada por uma obra inacabada em gestões anteriores. A nova reforma, iniciada após licitação em novembro de 2023, concluiu a primeira etapa da obra, entregando uma estrutura moderna com 15 salas de aula, refeitório, cozinha, auditório, salas administrativas e pedagógicas, além de um espaço adaptado para aulas online do Ensino Médio da rede estadual.

Momento da Reinauguração da Escola Mestre Pacífico

Durante a cerimônia, o prefeito Jaime Silva destacou a relevância da obra para a educação rural. “É um momento de grande importância. A entrega da nova Escola Mestre Pacífico representa o compromisso com a valorização das comunidades rurais, que por muito tempo estiveram esquecidas. Hoje entregamos um espaço digno, moderno, e em breve daremos início à construção do ginásio”, afirmou.

A reabertura da escola emocionou moradores e ex-professores, como Leonildes Vasconcelos, que lecionou na instituição nas décadas de 80 e 90. “Estou muito feliz e orgulhosa. Antes era apenas um pavilhão, agora temos uma escola de verdade, com uma estrutura de qualidade”, disse, com emoção.

A gestora da escola, Ideneide Rocha, reforçou o impacto positivo da nova estrutura. “Agora temos salas climatizadas e espaços adequados para acolher nossos alunos e a comunidade. Esperamos que isso se traduza em mais qualidade no ensino e no desenvolvimento dos nossos estudantes.”

A secretária de Educação, Maria Zilda Bentes, destacou o esforço em elevar a qualidade do ensino, inclusive na zona rural. “Queremos garantir que todos os nossos alunos, independente da localização, tenham acesso a uma educação de excelência”, afirmou.

A nova escola retoma as atividades na próxima segunda-feira (12), com toda a logística de transporte, alimentação e mobiliário escolar já organizada.

Fonte:Informações e fotos Comonunicação/PMO