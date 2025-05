Diocese de Óbidos Repudia Intolerância Religiosa na Capela Rainha da Paz

A Diocese de Óbidos emitiu uma nota oficial neste sábado, 10 de maio de 2025, condenando atos de intolerância religiosa registrados na Capela Rainha da Paz, localizada na Rua Costa e Silva, s/n, bairro Santa Terezinha, em Óbidos, Pará.

Segundo o documento assinado pelo bispo Dom Frei Bernardo Johannes Bahlmann, OFM, a capela, pertencente à Paróquia de São Martinho de Lima, foi invadida e furtada. Hóstias consagradas foram espalhadas pelo chão, um ato considerado uma ofensa gravíssima à fé católica.

Em resposta, na manhã deste domingo, 11 de maio, a comunidade católica de Óbidos se reunirá para uma Missa de Desagravo, na Capela, a ser realizada como forma de reparação espiritual pelo ocorrido.

A Diocese reforça seu compromisso com a promoção da paz e do respeito inter-religioso, repudiando qualquer forma de violência ou desrespeito aos símbolos sagrados.

Segundo o Professor Historiador Carlos Vieira, é um caso típico de intolerância religiosa, que deve ser combatido e punido. “Caso idêntico ocorreu há mais de 200 anos, quando três cidadãos (se assim podemos chamar), entraram na igrejinha rústica construída pelos Padres da Ordem dos Capuchos da Piedade, local onde mais tarde foi construída a Mateiz de Sant'Ana, e em uma atitude insana, roubaram o cálice com as hóstias consagradas e fugiram em direção a barreira. Conta a a história que nos foi repassada pelas gerações pretéritas, que na fuga ao olharem para trás, viram que estavam sendo seguidos por uma legião de anjos. Fato este que os levou a entrarem em total desespero, jogaram o cálice com as hóstias no chão e lançaram-se no precipício. Ao amanhecer, os fiéis que visitavam a igreja, ao tomarem conhecimento do ocorrido, chamaram outros populares e seguiram uma pista deixadas pelas hóstias que caíram no chão. Ao chegarem próximos ao barranco (por trás onde hoje está localizado o Cliper de Sant'Ana), encontraram o cálice com as hóstias santas sendo guarnecidas por um rebanho de carneirinhos, que pareciam ajoelhados. E nesse local, foi construída a Capela do Bom Jesus, conhecida como A Capela do Desagravo. Quanto aos larápios, nos diz a história que tiveram mortes horríveis. Por isso, faz mister respeitarmos as convicções e os credos religiosos, pois como sabemos a história é cíclica, o poder de Deus é imensurável, e sua justiça infalível”, informou o Prof. Carlos Vieira

www.obidos.net.br – Fotos de Mauro Naian