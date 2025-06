ÓBIDOS: Festival do Jaraqui 2025 encerra com o Show do Grupo Regional Tamurás

O XXXV Festival do Jaraqui, promovido pela Associação Cultural Obidense (ACOB), foi realizado neste domingo, 8 de junho de 2025, na área lateral do Museu Integrado, em Óbidos, Pará. O evento, que teve início por volta das 11h, apresentou uma programação repleta de atrações musicais, gastronômicas e culturais, celebrando a rica identidade obidense.

Os participantes tiveram a oportunidade de saborear uma variedade de pratos preparados com o jaraqui, peixe emblemático da culinária local. Entre as opções, destacaram-se o jaraqui assado, frito, cozido e o tradicional jaraqui no tucupi, que conquistaram o paladar dos presentes e reforçaram a importância da gastronomia regional.

O ponto alto da noite foi o desfile da Rainha do Festival do Jaraqui 2025. A jovem Maria Eduarda Coelho brilhou ao desfilar para o público que prestigiou o evento.

A música foi um dos grandes destaques do festival, com apresentações que representaram diversos segmentos da cultura local. O público pôde apreciar grupos folclóricos, música regional e a banda Nosso Vibe. O encerramento ficou por conta do Grupo Regional Tamurás, que animou a noite com canções dos bois Caprichoso e Garantido. A apresentação do grupo Carimbó da Amazônia também marcou presença, trazendo ritmo e tradição à festa.

Além de celebrar a cultura obidense, o festival tem um importante papel social. Os recursos arrecadados durante o evento serão destinados à manutenção do Museu Integrado de Óbidos, uma instituição essencial para a preservação da história e da identidade local.

O XXXV Festival do Jaraqui 2025 deixou sua marca como um evento inesquecível, unindo música, gastronomia e tradição em prol da valorização da cultura de Óbidos.

www.obidos.net.br - Fotos de Vander N Andrade