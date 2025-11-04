Feira da Agricultura Familiar valoriza produtores e movimenta a Praça do “O” em Óbidos

ÓBIDOS (PA) – A Praça do “O” foi palco, na tarde e noite desta sexta-feira (07), de mais uma edição da Feira da Agricultura Familiar, evento que reuniu produtores rurais, artesãos e artistas locais em um ambiente de valorização da produção regional e incentivo à economia obidense. A feira foi promovida pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Abastecimento da Prefeitura de Óbidos.

A programação começou por volta das 17h e atraiu um grande público que aproveitou para adquirir produtos frescos diretamente das mãos dos agricultores. Entre os itens expostos e comercializados estavam farinha e derivados da mandioca, carne bovina, cheiro verde, couve, maxixe, mamão, melancia, banana e outros alimentos certificados pelo Serviço de Inspeção Municipal (SIM), garantindo qualidade e procedência aos consumidores.

Além da comercialização de alimentos, a feira também contou com apresentações culturais que animaram o público presente. Subiram ao palco a Escola de Música Manoel Rodrigues, com banda e conjunto de flauta doce, o Projeto Criança Feliz (com teatro infantil e a “carretinha furacão”), o Grupo de Carimbó Forte Pauxis, além dos músicos Joelson Araújo, Zezinho e Marquinho, e Luiz Carlos Queiroz.

O evento também abriu espaço para os artesãos e artistas locais, que expuseram peças de artesanato e obras de arte, destacando o talento e a criatividade da comunidade obidense.

A Feira da Agricultura Familiar reforça o compromisso da gestão municipal em apoiar o pequeno produtor rural, fortalecer o abastecimento local e promover o desenvolvimento sustentável no campo, conectando a produção do interior com os consumidores da cidade em um ambiente de convivência e cultura.

GALERIA DE FOTOS....



https://www.obidos.net.br/index.php/noticias/8281-feira-da-agricultura-familiar-valoriza-produtores-e-movimenta-a-praca-do-o-em-obidos#sigProIdce7d5439c5 View the embedded image gallery online at:

www.obidos.net.br