O Mercado de São Brás se torna um polo gastronômico e cultural em Belém do Pará

BELÉM - A capital paraense celebrou a reinauguração do totalmente revitalizado Mercado de São Brás, entregue no dia 9 de setembro de 2025, o qual tornou-se ponto de referência ao turismo em Belém do Pará. O espaço histórico, que remonta ao auge da Belle Époque amazônica, transforma-se em um vibrante centro de cultura, gastronomia e fomento à economia criativa e ao turismo.

O projeto de requalificação urbana resgata a importância histórica do complexo, que é um marco arquitetônico da cidade. Originalmente concebido em 1911 pelo arquiteto italiano Filinto Santoro, em plena expansão do ciclo da borracha, o Mercado de São Brás foi construído com estrutura em ferro, mesclando elementos do art nouveau e neoclássico. Sua localização era estratégica, visando atender à intensa movimentação comercial gerada pela extinta Estrada de Ferro Belém-Bragança. Apesar de ter sido um ponto vital de abastecimento e convívio, o local enfrentou períodos de deterioração ao longo das décadas.

A revitalização marca um novo e moderno capítulo. O novo Polo Gastronômico, agora climatizado e acessível, abriga mais de 80 empreendimentos, entre restaurantes, bares, lojas e serviços. Distribuídos em dois pavilhões térreos, lojas no subsolo e mezaninos, o espaço oferece uma vitrine diversificada da culinária paraense.

A infraestrutura foi modernizada e conta com sistema de climatização central, videomonitoramento e um estacionamento subterrâneo para mais de 200 veículos, garantindo conforto e segurança. Esta intervenção não apenas preservou o valioso patrimônio arquitetônico, tombado pelo Estado do Pará, mas também o dotou de funcionalidade e sustentabilidade para o futuro.

Em um importante complemento, a tradicional Feira de São Brás segue em plena atividade na área externa do complexo. A feira mantém sua essência como ponto vital de abastecimento para a população, com 195 permissionários nos setores de alimentação, lanches, hortifrúti, carnes e pescados, garantindo a circulação diária de visitantes e mantendo viva a tradição mercantil do local.

A iniciativa reforça o compromisso com a requalificação urbana, a valorização da cultura local e o fomento à geração de emprego e renda. O resgate do Mercado de São Brás consolida-o como um ponto de encontro obrigatório para moradores e turistas que desejam mergulhar na história e nos sabores inconfundíveis de Belém, garantindo que o passado e o futuro caminhem juntos.

