COP30: Belém se torna o epicentro global das ações climáticas com conferência e eventos paralelos

COP30 transforma Belém em capital mundial da sustentabilidade e debates climáticos

BELÉM (PA) – A capital paraense já respira a COP30, a 30ª Conferência das Partes da Convenção sobre Mudança do Clima, que acontece entre os dias 10 e 21 de novembro, marcando o retorno do evento à América do Sul após mais de três décadas. Realizada no Hangar Convention Center e em diversos espaços de Belém, a chamada “COP da Floresta” reúne chefes de Estado, cientistas, ativistas e representantes da sociedade civil para avançar na implementação do Acordo de Paris e discutir estratégias contra os impactos acelerados das mudanças climáticas.

Belém foi escolhida não apenas pela sua localização estratégica, mas também por representar o coração da Amazônia — um bioma essencial para o equilíbrio climático global. A conferência chega com a missão de promover diálogos sobre desmatamento zero, conservação das florestas e equidade climática, temas centrais para o futuro sustentável do planeta.

Programação

A agenda da COP30 é organizada em Dias Temáticos, distribuídos ao longo de seis eixos principais:

Energia, Indústria e Transporte; Florestas, Oceanos e Biodiversidade; Agricultura e Sistemas Alimentares; Cidades, Infraestrutura e Água; Desenvolvimento Humano e Social; Questões Transversais

Cada dia combinará negociações oficiais, eventos paralelos, exposições e atividades culturais, buscando aproximar as decisões globais das realidades locais. A programação começou no dia 6 de novembro, com o Belém Climate Summit e a Cúpula de Líderes, evento de abertura que reuniu autoridades internacionais sob o lema “década de aceleração e entrega”, conforme destacou o secretário-geral da ONU, António Guterres.

Espaços de Diálogo e Experiência Amazônica

Diversos espaços pela cidade promovem encontros, exposições e debates, citamos alguns:

Cúpula dos Povos: Justiça Climática em Foco

Entre 12 e 16 de novembro, ocorre a Cúpula dos Povos, um espaço autônomo e inclusivo que reunirá mais de 15 mil participantes, entre movimentos sociais, povos indígenas, quilombolas, ribeirinhos, pescadores, agricultores familiares, mulheres e juventudes. O evento será sediado na Universidade Federal do Pará (UFPA) e busca dar voz às comunidades que vivem na linha de frente dos impactos ambientais, fortalecendo a luta global por justiça climática.

Casa Brasil – Instalado na Praça Kennedy , o espaço gratuito promove rodas de conversa e exposições sobre temas centrais da COP, conectando povos originários, ribeirinhos e sociedade civil. O Sebrae participa com o Sebrae Pelo Turismo , que valoriza experiências sustentáveis, e com a Vitrine de Negócios da Amazônia , reunindo empreendedores locais.

– Instalado na , o espaço gratuito promove rodas de conversa e exposições sobre temas centrais da COP, conectando povos originários, ribeirinhos e sociedade civil. O participa com o , que valoriza experiências sustentáveis, e com a , reunindo empreendedores locais. Casa da Mata – Localizada no Parque Estadual do Utinga (PEUt) , o espaço une educação ambiental, pesquisa e turismo ecológico, destacando a biodiversidade em plena área urbana. A visitação é gratuita, de segunda, quarta a domingo, das 6h às 17h.

– Localizada no , o espaço une educação ambiental, pesquisa e turismo ecológico, destacando a biodiversidade em plena área urbana. A visitação é gratuita, de segunda, quarta a domingo, das 6h às 17h. Freezone Cultural Action – De 9 a 21 de novembro, a Praça da Bandeira se transforma em um grande laboratório coletivo de cultura e inovação. O espaço reúne oficinas, debates, performances, exposições e experiências interativas, promovendo a cidadania ativa e o engajamento climático, especialmente entre jovens e organizações sociais.

Com esses e outros eventos paralelos, Belém consolida-se, durante a COP30, como o centro global das discussões climáticas e da ação ambiental, onde a Amazônia deixa de ser apenas pauta — e se torna protagonista do futuro do planeta.

