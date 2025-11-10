ÓBIDOS: Jovens da Paróquia de São Martinho de Lima recebem o Sacramento da Crisma

ÓBIDOS (PA) – A Paróquia de São Martinho de Lima celebrou, na noite deste domingo (09), o Sacramento da Crisma de 66 jovens, em uma emocionante cerimônia presidida pelo bispo diocesano, Dom Bernardo Johannes, e concelebrada pelo padre Leonardo Loures.

Durante a celebração, Dom Bernardo ressaltou a importância da dedicação dos catequistas e do apoio das famílias na formação dos jovens. O bispo expressou gratidão pelo empenho e compromisso dos catequistas das comunidades, bem como pelo apoio dos familiares e amigos que acompanharam os crismandos em sua caminhada de fé. Ele destacou ainda o desejo de que o Espírito Santo, que passa a habitar de forma mais plena nos corações dos jovens, os guie e fortaleça em sua trajetória na Igreja de Óbidos.

O Sacramento da Crisma, também conhecido como Confirmação, é um dos sete sacramentos da Igreja Católica. Ele complementa a graça recebida no Batismo, fortalecendo o cristão com os dons do Espírito Santo e confirmando-o na fé. Por meio da unção com o óleo do Crisma e da imposição das mãos do bispo, o fiel é chamado a testemunhar Cristo de forma mais consciente e ativa na comunidade e no mundo.

A celebração na Paróquia de São Martinho de Lima foi marcada por momentos de profunda espiritualidade, alegria e renovação da fé, reforçando o compromisso da juventude com a missão cristã na Diocese de Óbidos.

GALERIA DE FOTOS....



https://www.obidos.net.br/index.php/noticias/8283-obidos-jovens-da-paroquia-de-sao-martinho-de-lima-recebem-o-sacramento-da-crisma#sigProId3e33b98387 View the embedded image gallery online at:

www.obidos.net.br - Com informações e fotos de Wander N Andrade