COP30: Lia Sophia e Suraras do Tapajós se unem em show histórico na Freezone em Belém

BELÉM, Pará – Em uma noite marcante na programação cultural da COP30, a cantora Lia Sophia uniu forças com o grupo de mulheres indígenas Suraras do Tapajós para um show vibrante e gratuito na Freezone Cultural Action, neste domingo (9), onde se apresentaram também o Pinduca, Banda Warilou e outros. O evento, que aconteceu na Praça da Bandeira, celebrou a riqueza da música amazônica e reforçou a luta dos povos da floresta e da Amazônia.

O palco da Freezone se transformou em um espaço de resistência e cultura com a apresentação, que começou por volta das 21h. A parceria entre Lia Sophia e as Suraras do Tapajós representa mais do que uma colaboração musical: é um manifesto político em defesa da Amazônia e da visibilidade de seus povos originários.

O grupo Suraras do Tapajós, que já havia participado da abertura da Casa Brasil, levou para a COP30 a força de sua ancestralidade, suas vozes e a luta pela proteção da floresta. A participação no show de Lia Sophia foi um dos pontos altos da agenda intensa do grupo durante o evento, que visa destacar a arte, a ancestralidade e a resistência indígena.

A apresentação conjunta foi um dos momentos mais aguardados da programação da Freezone Cultural, que, desde o início da Cúpula, oferece uma série de eventos abertos ao público, destacando a juventude e a cultura da Amazônia. O show celebrou a união de diferentes gerações e a diversidade da produção artística da região.

Suraras do Tapajós

No oeste do Pará, na região do Baixo Tapajós — que abrange Santarém, Belterra e Aveiro — vivem 14 etnias indígenas que lutam para preservar suas tradições, cultura e territórios. Nesse contexto, surgiu em Alter do Chão o Grupo de Carimpbó Suraras do Tapajós, o primeiro formado inteiramente por mulheres indígenas. “Surara”, em Nheengatu, significa “guerreira”, e simboliza a força dessas mulheres. Criado em 2016 como um coletivo, o grupo se transformou na Associação de Mulheres Indígenas Suraras do Tapajós, dedicada à valorização e defesa das causas indígenas. Em 2018, nasceu o grupo musical, que mantém viva a tradição do carimbó, ritmo típico do Pará. Atualmente, cinco etnias participam da iniciativa: Tupinambá, Borari, Munduruku, Tapajó e Arapiun.

