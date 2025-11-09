Consultório Odontológico Elaine Moda é inaugurado em Óbidos

ÓBIDOS (PA) – Foi inaugurado nesta sábado, dia 08, o Consultório Odontológico da Odontóloga Elaine Moda, um novo espaço voltado para o cuidado da saúde bucal em Óbidos. A odontóloga Elaine Moda (CRO 12755/PA) recebeu amigos, familiares e convidados para celebrar a abertura do consultório, que promete oferecer atendimento humanizado e de qualidade à comunidade.

O espaço foi cuidadosamente preparado para proporcionar conforto e segurança aos pacientes, contando com estrutura moderna e equipamentos adequados aos diversos procedimentos odontológicos, e está localizado na Avenida Nelson Souza, nº 1145, bairro Perpétuo Socorro e já está em pleno funcionamento.

Os atendimentos acontecem de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h, e aos sábados, das 8h às 12h.

Entre os serviços oferecidos, estão:

Restaurações

Cirurgias orais

Tratamento de canal

Profilaxia (limpeza dentária)

Clareamento

Implantes

Atendimento infantil

Com a inauguração do novo consultório, Elaine Moda reforça seu compromisso com a promoção da saúde bucal e o bem-estar da população obidense, oferecendo um atendimento acessível e personalizado.

