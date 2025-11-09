ACOB e Museu Integrado celebram trajetória com homenagens e jantar comemorativo em Óbidos

ÓBIDOS (PA) – A Associação Cultural Obidense (ACOB) e o Museu Integrado de Óbidos (MIO) realizam, no próximo dia 14 de novembro de 2025, uma programação especial em comemoração aos 42 anos da ACOB e aos 40 anos do Museu, instituições que há décadas atuam na preservação e valorização do acervo cultural, patrimonial e histórico de Óbidos.

O evento acontecerá no Centro Comunitário Santa Maria, localizado na Travessa Bom Jesus, no Centro, com início às 20h30. Durante a celebração, será feita a entrega do título de Honra ao Mérito aos sócios fundadores, além de homenagens aos ex-presidentes e aos que já faleceram, reconhecendo o legado e a dedicação de todos que contribuíram para a história das instituições.

A programação contará ainda com um jantar dançante, proporcionando um momento de confraternização entre associados, convidados e comunidade. Além de celebrar a trajetória das entidades, o evento também tem como objetivo angariar recursos para a manutenção do Museu Integrado de Óbidos, um dos mais importantes espaços de memória do município.

Fundada em 1983, a Associação Cultural Obidense nasceu do esforço coletivo de cidadãos comprometidos com a valorização das tradições e manifestações artísticas de Óbidos. Dois anos depois, em 1985, foi criado o Museu Integrado de Óbidos, um marco na preservação do patrimônio histórico e cultural da cidade. Desde então, ambas as instituições atuam em parceria, promovendo eventos, exposições e ações educativas que fortalecem a identidade cultural obidense e mantêm viva a memória do povo da “Cidade Presépio”.

A diretoria da ACOB destaca que a presença dos convidados será essencial para o brilho do evento e para reafirmar o compromisso coletivo com a valorização da cultura obidense.

Quem quiser participar do evento e ajudar a ACOB, entrar em contado com a Diretoria do Museu Integrado de Óbidos, Maria Alice Aquino.

