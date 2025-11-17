Nova Orla de Óbidos recebe reparos em trechos afetados por erosão

A Nova Orla de Óbidos, situada nas proximidades da região conhecida como “Cabeça do Padre”, está passando por nova intervenção estrutural após apresentar pontos de erosão que colocam em risco a estabilidade do local. Em fevereiro de 2025, parte da área desmoronou devido às fortes chuvas que atingiram o município, agravando danos que já haviam sido registrados anteriormente na estrutura.

Assim estava a Orla de Óbidos em Fevereiro de 2025.

Na ocasião, a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil identificou a área comprometida e incluiu o trecho no Decreto de Situação de Emergência. O documento foi reconhecido pelos governos Estadual e Federal, que destinaram mais de R$ 500 mil para ações de recuperação da orla.

Nesta semana, o Governo Municipal informou, por meio de suas redes sociais, que iniciou os reparos nos trechos do talude de contenção que apresentam problemas com os deslizamentos de terra e instabilidade. Segundo a nota, a intervenção integra o Projeto elaborado pela Defesa Civil Municipal, contemplado no decreto emergencial que permitiu a captação dos recursos.

Nova Orla sendo recuperada em pontos que sofreram erosão.

A obra está sendo executada pela empresa DAC Manutenção e Construção em Geral, contratada para realizar os serviços de contenção e reforço da estrutura.

Enquanto isso, a população aguarda que as medidas adotadas garantam a segurança do local, a estabilidade definitiva da área afetada e, futuramente, a liberação total da Nova Orla para uso dos obidenses.

GALERIA DE FOTOS....



https://www.obidos.net.br/index.php/noticias/8308-nova-orla-de-obidos-recebe-reparos-em-trechos-afetados-por-erosao#sigProId8e8629c8c2 View the embedded image gallery online at:

www.obidos.net.br