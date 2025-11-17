ÓBIDOS: 116 jovens das comunidades de Lourdes e Sagrado Coração de Jesus recebem o Sacramento da Crisma

Nesta semana, 116 jovens da cidade de Óbidos deram um importante passo na vida cristã ao receber o Sacramento da Crisma. Foram 43 crismandos da comunidade de Nossa Senhora de Lourdes e 73 da comunidade Sagrado Coração de Jesus. As celebrações foram presididas pelo Bispo Diocesano, Dom Bernardo Johannes, com a presença do Padre Adalberto Santos.

Durante a homilia, Dom Bernardo destacou a importância da fé na caminhada cristã, ressaltando que ela deve ser fortalecida para enfrentar desafios e anunciar o Evangelho. “Ainda que a nossa fé precisa ser forte o suficiente para que sejamos capazes de vencer o medo e evangelizar. Este sacramento do Crisma consiste na confirmação do Batismo pelo Espírito Santo, onde o crismando é enviado para testemunhar o Evangelho de Jesus Cristo em atos e palavras”, afirmou o bispo.

O Sacramento da Crisma, também chamado de Confirmação, é um dos sete sacramentos da Igreja Católica e marca a maturidade espiritual do fiel. Ele aperfeiçoa as graças recebidas no Batismo, fortalecendo o cristão com os dons do Espírito Santo. Através da unção com o óleo do Crisma e da imposição das mãos do bispo, o jovem é convidado a assumir um compromisso mais consciente e ativo com a missão evangelizadora.

As celebrações realizadas na Capela de Lourdes e, posteriormente, na Igreja do Sagrado, bairro Cidade Nova, foram marcadas por espiritualidade, emoção e renovação da fé. A participação dos 116 jovens reforçou o compromisso da juventude com a vida cristã e com a missão da Igreja na Diocese de Óbidos, celebrando um momento de esperança e crescimento para toda a comunidade.

www.obidos.net.br - Fotos de Vander N Andrade