Festival Living Peace de Música estreia com sucesso e celebra talentos da juventude em Óbidos

Em uma noite inesquecível para a cultura local, a Praça São Francisco, em Óbidos, foi palco, na última sexta-feira (21), do 1º Festival Living Peace de Música. O evento, realizado pela Diocese de Óbidos, Associação Beneficente Emaús, Centro da Juventude e o Setor de Comunicação da Diocese (SEDCOM), reuniu um grande público e destacou a música como instrumento de paz, união e valorização de novos talentos.

Entre os presentes, esteve o Bispo Diocesano, Dom Bernardo Johannes, que acompanhou atentamente cada apresentação e prestigiou o desempenho dos jovens artistas que subiram ao palco ao longo da noite.

O festival abriu espaço para o surgimento de novos talentos, proporcionando a crianças, adolescentes e jovens a oportunidade de vivenciar pela primeira vez a experiência de se apresentar em público. Eles dividiram o palco com artistas locais mais experientes, que emocionaram o público e reforçaram a importância da arte como expressão cultural e ferramenta de promoção da paz.

A programação foi marcada pela diversidade musical. O público acompanhou desde o ritmo vibrante do Swing de Carimbó, passando pelas apresentações individuais de Natália, Isabella Rodrigues, Brenda Dianná, Ellen, Corina Coelho, Alex Baima e Brendel Rodrigues, até a participação da Escola de Música Manoel Rodrigues, que realizou um dueto emocionante com o Canto Coral Living Peace. As bandas São José, BAMMHAY e Banda Diocesana São Francisco também encantaram com performances marcantes.

Um destaque especial da noite foi a apresentação internacional do alemão Paul Tepe, visitante da Diocese, que presenteou o público com uma bela canção instrumental ao piano.

Para Mauro Nayan, um dos idealizadores e organizadores do festival, o resultado superou expectativas: “Ficamos felizes em ter pessoas que colaboram com nossas crianças e jovens, para que eventos como este sejam incentivo para novas edições. Essa é apenas a primeira edição, e contamos com parceiros que abraçaram a causa, mostrando os talentos que temos em nossa cidade. A Diocese de Óbidos e a Associação Beneficente Emaús continuam desenvolvendo projetos voltados às crianças e jovens em outras cidades da Diocese”, afirmou.

A realização do 1º Festival Living Peace de Música contou com o apoio das Paróquias São Francisco, Santa Clara e São Martinho de Lima, de empresas e colaboradores parceiros, entre eles: NRibeiro Construções, Amazônia Store Gráfica, obidos.net.br, Ki’Festa Decorações, Sweet Heaven Doceria & Confeitaria, Gercinete Coelho, Dr. Ramissés Jander, Orange Kids, Eletricista Renildo, Adrielen Rodrigues e Portal Obidense, responsável pela transmissão ao vivo. A comunidade também participou ativamente, contribuindo por meio da compra de bingos e guloseimas.

Com a excelente recepção do público e o impacto positivo na juventude, o Festival Living Peace de Música dá seu primeiro passo rumo à consolidação como um dos mais importantes eventos culturais da Diocese de Óbidos, abrindo caminho para novas edições em outros bairros e cidades, que prometem fortalecer ainda mais a arte e a cultura na região.

www.obidos.net.br - Informações e fotos de Mauro Nayan