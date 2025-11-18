Remo vence o Goiás e está na Série A do Campeonato Brasileiro após 31 Anos!

​O Leão Azul rugiu mais alto na noite deste domingo no Mangueirão, garantindo o retorno à elite do futebol brasileiro.

​A espera de mais de três décadas chegou ao fim! O Clube do Remo está de volta à Série A do Campeonato Brasileiro. Neste domingo, 23 de novembro de 2025, em Belém do Pará, foi de muita festa e emoção no Estádio Olímpico do Pará/Edgar Proença, o Mangueirão, onde o Leão Azul venceu o Goiás por 3 a 1 em uma partida decisiva pela última rodada da Série B, carimbando seu passaporte para a elite do futebol nacional após 31 anos de ausência.

Remo venceu o Goiás por 3 x 1

​Diante de um público recorde e ensandecido que lotou as arquibancadas, o Remo demonstrou garra e eficiência. Os gols da vitória foram marcados para o remo por: Lepo abriu o Placar para o Goiás, Pedro Rocha empatou a partida no final do primeiro tempo. João Pedro virou o jogo aos 17 minutos e ampliou aos 39 minutos do segundo tempo, selando o placar de 3 x 1 e iniciando a festa que se estendeu por toda a capital paraense.

A Festa no Mangueirão

​O clima no Mangueirão era de decisão desde muito antes do apito inicial. A massa azulina transformou o estádio em um verdadeiro caldeirão. Fumaça, bandeiras e o canto incessante empurraram a equipe, que soube suportar a pressão do adversário e transformar a energia da arquibancada em performance em campo.

​Após o apito final, a emoção tomou conta de jogadores, comissão técnica e, principalmente, da torcida, que invadiu pacificamente o campo para celebrar o tão sonhado acesso. A Doca de Souza Franco foi invadida pela torcida remista, que comemoraram pra valer. O presidente do clube, em entrevista emocionada, dedicou a vitória e o retorno à Série A à "fidelidade e paixão inabalável da torcida remista".

​O Leão Azul retorna à primeira divisão após a última participação em 1994. A partir de agora, o planejamento da diretoria se volta para a montagem do elenco que representará o Pará na Série A em 2026.

​Parabéns, Torcida Remista! O Pará está de volta à Série A!

