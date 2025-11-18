SANTARÉM: Milhares de Fiéis celebram o 107ª  Círio de Nossa Senhora da Conceição

A cidade de Santarém, no oeste do Pará, foi palco de uma das maiores manifestações de fé do estado neste domingo, 23 de novembro de 2025: o Círio de Nossa Senhora da Conceição. Cerca de 200 mil fiéis são estimados terem participado da 107ª edição da procissão, que anualmente renova a devoção à padroeira da cidade.

A Força da Fé e Tradição

Logo nas primeiras horas da manhã, uma multidão tomou as ruas da cidade para acompanhar a imagem da Virgem da Conceição. A procissão teve início logo após a missa celebrada na Igreja de São Sebastião, percorreu cerca de 7 km até a Catedral Metropolitana de Santarém, a Igreja Matriz, marcando o ponto alto da festividade que se estende até o dia 8 de dezembro.

Movidos pela fé, muitos devotos caminharam descalços ou carregaram réplicas de casas e objetos, em demonstração de gratidão por graças alcançadas ou em cumprimento de promessas. O evento é reconhecido como a segunda maior manifestação religiosa do Pará, atrás apenas do Círio de Nazaré, em Belém, e carrega consigo a história e a identidade cultural do povo amazônico.

Destaques e Novidades do Círio Cultural 2025

A edição de 2025 trouxe inovações para a programação cultural que acompanha a festa religiosa. Um dos destaques foi a estreia do Terraço da Conceição, um novo espaço na Avenida Tapajós, próximo à Praça Tiradentes, que reuniu artistas locais para celebrar a devoção mariana e a cultura santarena durante a Trasladação (sábado, 22) e o Círio (domingo, 23). O espaço, que integra o Círio Cultural da Conceição 2025, promovido pela Prefeitura em parceria com a Arquidiocese, se tornou um palco de encontro entre fé, música e arte.

O Círio Fluvial, realizado no dia 9 de novembro, também merece menção, com a imagem da santa transportada pelo Rio Tapajós, integrando as comunidades ribeirinhas e ressaltando a Virgem como protetora das populações fluviais da região.

Programação Continua até 8 de Dezembro

A programação da Festa da Conceição segue com diversas celebrações, romarias temáticas e eventos culturais até o dia 8 de dezembro, Dia de Nossa Senhora da Conceição. A data marca o encerramento oficial com Missa Solene, Procissão de Encerramento e um tradicional show pirotécnico que ilumina o céu da cidade.

O Círio de Nossa Senhora da Conceição reafirma, a cada ano, a profunda conexão entre fé, devoção e a rica identidade cultural de Santarém, Pará.

