Ação integrada entre SEMMA e PM combate transporte ilegal de aves silvestres em Juruti

Uma ação conjunta realizada nesta quarta-feira, 18 de março, pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA), Juruti, em parceria com o grupamento da Polícia Militar (PM), resultou no resgate de noventa e cinco aves silvestres transportadas ilegalmente no município.

A ocorrência teve início a partir de uma abordagem realizada nas proximidades da entrada da mina da Alcoa. Durante a fiscalização, os próprios infratores informaram que transportavam cerca de 80 aves silvestres, do tipo canário. No entanto, após o acionamento da equipe ambiental e a realização de avaliação por profissionais veterinários, foi constatado que o número real era significativamente maior: ao todo, 195 aves foram encontradas.

Após os procedimentos necessários, os animais foram devidamente avaliados e, em seguida, devolvidos à natureza, em uma ação que priorizou o bem-estar e a preservação da fauna silvestre.

Soltura dos Pássaros pelos agentes da Semma/Juruti

De acordo com a SEMMA, a atuação integrada entre os órgãos de fiscalização ambiental e segurança pública é fundamental para coibir crimes ambientais, especialmente o tráfico de animais silvestres, prática considerada ilegal conforme a legislação brasileira. A ação reforça o compromisso das instituições em proteger a biodiversidade e combater atividades que colocam em risco o equilíbrio ambiental.

Os responsáveis pelo transporte ilegal foram identificados e estão sendo autuados. Eles poderão responder tanto na esfera administrativa quanto criminal, conforme previsto em lei.

Um integrante da equipe da SEMMA destacou a importância da conscientização da população no enfrentamento desse tipo de crime. “Orientamos a população a não adquirir, não manter em cativeiro e denunciar a criação ilegal de animais silvestres. A preservação ambiental é uma responsabilidade de todos”, ressaltou.

A SEMMA reforça que denúncias sobre crimes ambientais podem ser realizadas junto aos órgãos competentes, contribuindo diretamente para a proteção da fauna e flora da região.

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