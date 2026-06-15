Usina da Paz de Óbidos será inaugurada no dia 25 de junho

A população de Óbidos viverá um momento histórico na próxima quinta-feira, dia 25 de junho de 2026, com a inauguração da Usina da Paz (UsiPaz), um dos maiores projetos de inclusão social do Governo do Pará. A cerimônia está marcada para as 10 horas da manhã, no complexo localizado às margens da Rodovia PA-437, Km 04, no bairro Perpétuo Socorro, próximo ao aeroporto municipal.

A nova unidade chega para fortalecer as políticas públicas voltadas ao bem-estar da população, oferecendo um espaço moderno e multifuncional destinado à promoção da cidadania, da inclusão social e da geração de oportunidades para crianças, jovens, adultos e idosos.

A entrega da Usina da Paz de Óbidos faz parte da expansão do programa para a região do Baixo Amazonas e ocorre logo após a inauguração da unidade de Santarém. Com a abertura da nova estrutura, o Pará alcança a marca de 33 Usinas da Paz em funcionamento, consolidando o projeto como uma das principais iniciativas de transformação social do Estado.

O complexo foi planejado para atender diferentes áreas essenciais da vida da população, reunindo serviços de assistência social, saúde, cultura, esporte, lazer e qualificação profissional em um único espaço. A proposta é garantir atendimento humanizado e ampliar o acesso a oportunidades que contribuam para o desenvolvimento pessoal e profissional dos moradores.

Além de oferecer serviços essenciais, a UsiPaz surge como um ambiente de acolhimento e convivência, incentivando talentos, promovendo inclusão e criando perspectivas para milhares de famílias obidenses.

A chegada do empreendimento representa um importante investimento em cidadania e desenvolvimento social, sendo considerada uma das maiores conquistas recentes para o município. A expectativa é que o novo espaço contribua diretamente para a melhoria da qualidade de vida da população, fortalecendo políticas públicas e ampliando o acesso a direitos fundamentais.

Com a inauguração da Usina da Paz, Óbidos passa a contar com um equipamento público de grande alcance social, que promete transformar vidas e deixar um legado duradouro para as futuras gerações.

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