Óbidos se prepara para a Festividade de Sant’Ana 2026; confira os principais eventos da programação

A Diretoria da Festividade de Sant’Ana divulgou nesta semana parte da programação oficial da edição 2026, que será realizada no período de 12 a 26 de julho, em Óbidos. Considerada a maior manifestação religiosa do município, a festividade dedicada à padroeira dos obidenses reunirá momentos de fé, devoção, evangelização e confraternização comunitária.

Além das celebrações que marcarão os dias da festa, a programação deste ano contempla uma série de atividades preparatórias, envolvendo famílias, comunidades, repartições públicas, comerciantes e grupos religiosos, fortalecendo o espírito de união e preparação espiritual para a grande celebração.

De acordo com informações divulgadas pela Diretoria em suas redes sociais, em breve será apresentada também a programação litúrgica completa, contendo os horários das Santas Missas, novenas e demais celebrações religiosas que acontecerão durante a festividade.

Com o tema “Sant’Ana, ensina-nos a ser solo fértil de amor e semente de paz”, a Igreja convida os fiéis a viverem intensamente este tempo de graça e renovação espiritual.

Pré-festa

As atividades preparatórias terão início ainda no mês de junho:

23 de junho (terça-feira) – Reunião com os Noitários;

– Reunião com os Noitários; 25 de junho (quinta-feira) – Coletiva de Imprensa;

– Coletiva de Imprensa; 1º de julho (quarta-feira) – Missa de envio das imagens para a peregrinação nas famílias.

Programação preparatória de julho

2 a 10 de julho – Novena em Família;

– Novena em Família; 2 a 4 de julho – Visita da imagem de Sant’Ana aos comércios;

– Visita da imagem de Sant’Ana aos comércios; 6 a 10 de julho – Visita da imagem de Sant’Ana às repartições públicas;

– Visita da imagem de Sant’Ana às repartições públicas; 6 de julho (segunda-feira) – Adesivação da Padroeira;

– Adesivação da Padroeira; 8 de julho (quarta-feira) – Acolhida da Imagem Peregrina;

– Acolhida da Imagem Peregrina; 10 de julho (sexta-feira) – Luau Jovem com Sant’Ana;

– Luau Jovem com Sant’Ana; 11 de julho (sábado) – Missa da Transladação.

Momentos especiais da festividade

A programação geral também destaca alguns momentos importantes que acontecerão ao longo do período festivo:

Adoração ao Santíssimo nos dias 16 e 23 de julho , às 18h ;

nos dias , às ; Caminhada de Fé com Sant’Ana , no dia 18 de julho , às 16h , na Comunidade Cipoal;

, no dia , às , na Comunidade Cipoal; Sacramento do Batismo , nos dias 19 e 25 de julho , às 9h ;

, nos dias , às ; Santas Missas diariamente, às 19h30.

Tempo de preparação e fé

A Festividade de Sant’Ana é um dos eventos religiosos mais tradicionais da Amazônia e mobiliza milhares de fiéis de Óbidos e de diversas cidades da região. Durante o mês de julho, a Catedral de Sant’Ana se transforma em um grande centro de peregrinação, oração e encontro das famílias obidenses.

A organização reforça o convite para que a população acompanhe e participe das atividades preparatórias, vivenciando cada momento como uma oportunidade de fortalecimento da fé e da devoção à padroeira.

“Programe-se, participe e viva intensamente este tempo de graça. Que Senhora Sant’Ana nos conduza, desde já, a uma preparação espiritual profunda para celebrarmos, com alegria e fé, a nossa grande festa.”, destaca a mensagem divulgada pela Diretoria da Festividade.

Festividade de Sant’Ana 2026

Período: 12 a 26 de julho de 2026

Tema: “Sant’Ana, ensina-nos a ser solo fértil de amor e semente de paz”

Local: Catedral de Sant’Ana e comunidades da Diocese de Óbidos.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO.....















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