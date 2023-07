Coral de Santa Cecília participa da Missa Solene em honra a Senhora Sant’Ana

Aconteceu na manhã de terça-feira, dia 26, a Missa Solene em honra a Nossa Padroeira, Senhora Sant’Ana, a Celebração aconteceu na Catedral, e foi presidida pelo Bispo Diocesano, Dom Bernardo Johannes, concelebrada pelos padres; Adalberto, Edson, pelos padres, Renan e Luiz Hernando, Arquidiocese Aparecida do Norte.

Estavam presentes inúmeros fiéis na Catedral de Sant'Ana para esse dia tão importante. Dom Bernardo saudou a todos na pessoa do Prefeito de Óbidos, Jaime Silva e da primeira dama, Alice Calderaro, e durante os seus agradecimentos, o Bispo Dom Bernardo, agradeceu ao Prefeito Jaime Silva, pela doação de um Vitral do Espírito Santo, que compõem a Catedral de Sant'Ana, por parte da Prefeitura Municipal de Óbidos. Também agradeceu pela ajuda financeira no valor de 60 mil reais, para a Festividade, que contribuiu ainda mais para abrilhantar essa grande festa.

A Missa Solene foi marcada pelos cantos do Coral de Santa Cecília, coordenada pela Sra. Nilda Savino. O Bispo Bernardo, agradeceu na pessoa da Sra. Nilda, a todos que fizeram parte do Coral para esse dia tão especial. Nos seus agradecimentos, o Bispo Dom Bernardo, agradeceu todo o empenho e dedicação de todas as pessoas que contribuíram com a Festividade na pessoa do Padre Adalberto. Estendeu seus agradecimentos a Banda Apóstolos de Sant'Ana, que todas as noites abrilhantaram as procissões de Nossa Padroeira. No final da Celebração o Dom Bernardo deu a sua Benção especial com a relíquia de Sant’Ana aos de inúmeros fiéis e devotos da Padroeira.

Que Sant’Ana abençoe seu povo de Fé, derrame suas bençãos sobre os seus fiéis que em Ti confiam, Viva Sant’Ana, Viva Nossa Padroeira!

Fonte: Diocese de Óbidos – Fotos de Vander N Andrade e Mauro Nayan