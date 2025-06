ÓBIDOS: Coordenação da Festividade de Sant´Ana 2025 confirma atrações Culturais

A Coordenação da Festividade de Sant´Ana 2025, sob a liderança do Padre Adalberto Santos, anunciou as primeiras atrações culturais confirmadas para o evento, que promete movimentar a cidade de Óbidos. A festividade, uma das mais tradicionais da região, terá início no dia 13 de julho com o emocionante Círio Fluvial e se estenderá até o dia 26 de julho, encerrando com uma programação especial no dia 27 de julho, o Bingão de Sant´Ana.

Durante o período, a comunidade obidense poderá participar de diversas atividades religiosas e culturais, que celebram a fé e a cultura local. A seguir, confira algumas das atrações culturais já confirmadas para a Festividade de Sant´Ana 2025:

18/07 – Noite do Rock : Banda Prometheu

: Banda Prometheu 19/07 – Show Católico e Forró : Aline Brasil, seguido pelo show do Falcão Vaqueiro

: Aline Brasil, seguido pelo show do Falcão Vaqueiro 25/07 – Seresta de Sant´Ana : Apresentações de artistas obidenses, com Waldo César e Trio Sempre Mais

: Apresentações de artistas obidenses, com Waldo César e Trio Sempre Mais 26/07 – Encerramento : Após o espetáculo de fogos, shows com Forrozão Turbinado e Banda Lazer

: Após o espetáculo de fogos, shows com Forrozão Turbinado e Banda Lazer 27/07 – Bingão de Sant´Ana: Participação do Grupo Ousadia e Grupo de Boi Balanço do Norte

Caso outras atrações culturais que ainda estão em negociação forem confirmadas, serão divulgadas neste site.

A Festividade de Sant´Ana é um momento de união, fé e celebração, reunindo a comunidade para vivenciar tradições religiosas e culturais que fortalecem a identidade obidense. Não perca!

www.obidos.net.br.