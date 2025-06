Escola São José desenvolve projeto de Plantação e Doação de Árvores às comunidades de Óbidos

No dia 05 de junho de 2025, Dia Internacional do Meio Ambiente, alunos e professores da Escola Estadual Ensino Médio São José, colocaram em prática o projeto "Plantação e Doação de Árvores à Comunidade - PDAC" na Fazenda da Esperança, em Óbidos-PA. Em parceria com o Clube Protagonismo SEMEAR, o evento marcou um esforço significativo na promoção da Educação Ambiental e na conscientização ecológica.

A iniciativa reuniu estudantes, professores e moradores locais em uma série de atividades práticas, que incluíram a plantação de mudas nativas em áreas públicas e a doação de árvores para a comunidade. O objetivo foi fortalecer a preservação ambiental, contribuindo para a redução da emissão de gases de efeito estufa, o aumento da biodiversidade local e a mitigação dos efeitos das mudanças climáticas. Durante o evento, os participantes discutiram a importância de ações sustentáveis, com destaque para o papel das árvores na regulação do microclima e na melhoria da qualidade de vida.

A metodologia do projeto foi cuidadosamente planejada, desde 2024, com a seleção mudas de espécies nativas como: Oiticica (Licania Rigida), Castanha-do-Pará (Bertholletia Excelsa) e Angelin pedra (Dinizia Excelsa), entre outras, realização de treinamentos com a equipe e mapeamento das áreas prioritárias para o plantio. As atividades práticas envolveram a preparação do solo, a plantação supervisionada e a entrega de mudas a famílias interessadas, acompanhadas de orientações sobre cuidados. O engajamento juvenil foi um ponto alto, com os estudantes assumindo papéis de liderança e compartilhando conhecimentos adquiridos em sala de aula.

Os resultados foram amplamente positivos. A comunidade abraçou a iniciativa, com dezenas de árvores plantadas e doadas, e expressou interesse em ações futuras. Os coordenadores destacaram o sucesso na mobilização e planejam expandir o projeto, incluindo parcerias com outras instituições para reforçar o reflorestamento na região. O evento também serviu como um espaço de diálogo, onde foram apresentados dados sobre os benefícios ecológicos e sociais da arborização urbana.

Esta ação reforça o compromisso da escola com a sustentabilidade e inspira outras comunidades a seguirem o exemplo.

As fotografias seguintes foram do evento realizado na Fazenda da Esperança, em Óbidos.



Fotos cedidas por Iata Araújo