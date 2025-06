Em Óbidos, Comunidades celebram a Festa de Pentecostes

Neste domingo, dia 08 de junho de 2025, a Igreja Católica de Óbidos celebrou a solenidade de Pentecostes, uma das festas mais significativas do calendário litúrgico cristão. Pentecostes marca a descida do Espírito Santo sobre os Apóstolos, um evento narrado no Novo Testamento, que ocorreu cinquenta dias após a Páscoa.

A celebração do Pentecostes foi especial e unificada, envolvendo as três paróquias da cidade: Sant’Ana, São Martinho de Lima e São Francisco e Santa Clara. A programação teve início às 07h, com uma caminhada que partiu das comunidades da cidade, convergindo para o Clube Mariano. Lá foi celebrada a Santa Missa que foi conduzida pelos Padres, Edson Galego, Leonardo Loures, Adalberto Santos, Isidro Munoz, e a participação do Diácono Iran Araújo.

A Festa de Pentecostes, que comemora a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos, sobre Maria, mãe de Jesus Cristo e seus seguidores, é um dia de festa, pois temos a certeza de que a vida é movida pela ação do Espírito Santo de Deus, Ela dá unidade na fé, no amor e na vivência da comunidade cristã, é dando da nossa fé que nos fortalecemos.

A solenidade de Pentecostes, que sucede a Ascensão do Senhor, é uma oportunidade para os cristãos renovarem sua fé e compromisso com a missão evangelizadora, inspirados pelo Espírito que une e ilumina.

