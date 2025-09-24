1ª edição da Feira da Agricultura Familiar valoriza o trabalho do pequeno agricultor obidense

A comercialização dos produtos foi realizada na manhã deste domingo, 28, na Praça de Sant’Ana.

Agricultores familiares de várias comunidades da zona rural de Óbidos tiveram uma oportunidade inédita de comercializar a produção na manhã deste domingo (28), durante a 1ª Feira da Agricultura Familiar realizada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Abastecimento (SEMAB). A feira foi montada na Praça de Sant’Ana no Centro da cidade.

A iniciativa do Governo Municipal busca aumentar o acesso a mercados para os pequenos e médios produtores do campo. Além da comercialização de alimentos de origem animal e vegetal, a feira também contou com vendas de café da manhã regional.

O diferencial dos produtos comercializados na manhã de domingo foi a certificação do Serviço de Inspeção Municipal (SIM) que garante a segurança alimentar e a qualidade sanitária de produtos de origem animal (carnes, ovos, laticínios, mel) e, em alguns casos, vegetal (como polpas de frutas).

O secretário de Desenvolvimento Rural e Abastecimento, Roberto Pinedo, explicou que os produtores que integram o projeto possuem Cadastro Nacional da Agricultura Familiar (CAF) e constantemente estão participando de cursos de aprimoramento da produção local, para impulsionar a agricultura familiar local, com a conquista de novos mercados.

“Estamos empenhados em cada vez mais mostrar ao consumidor obidense o tipo de produto que está sendo ofertado por quem planta, produz e por quem beneficia, que são os nossos agricultores aqui do município. A feira é uma forma também de valorizar os nossos agricultores, com a comercialização feita com preços justos e com qualidade”, disse Roberto.

A feira reuniu agricultores vindos das comunidades Silêncio, Cipoal de Cima, Campina, Pedreira e Santíssima Trindade, além do projeto “Divas da Compostagem” que incentiva o empreendedorismo social entre as mulheres em situação de vulnerabilidade social e econômica, incentivando a geração de renda, por meio da transformação de resíduos orgânicos em composto orgânico, utilizando-o como adubo natural.

Aguinaldo Rocha, que mora no Centro da cidade, foi conhecer a feira e levou para casa um biofertilizante do projeto “Divas da Compostagem”.

“Gostei muito dessa iniciativa, da variedade e qualidade dos produtos que passaram pela inspeção sanitária. Isso, para a gente como consumidor, é muito importante. O biofertilizante me chamou a atenção e estou levando um para casa”, destacou Aguinaldo.

A produtora Ivanilda Gonçalves disse que a feira, além de apresentar para a população o trabalho dos agricultores locais, incentiva a cadeia produtiva familiar que está crescendo em Óbidos.

“Pra mim e pra minha família, é uma honra estar tendo essa oportunidade pra gente demonstrar os nossos produtos. É muito bom ter mais uma oportunidade de venda, agora com os nossos produtos com o Selo de Inspeção Municipal. Eu só tenho a agradecer”.

A feira foi uma espécie de projeto piloto para futuras ações com a agricultura familiar coordenadas pela Semab. A ideia é potencializar as vendas para manter a produção aquecida.

GALERIA DE FOTOS....



https://www.obidos.net.br/index.php/noticias/8192-1-edicao-da-feira-da-agricultura-familiar-valoriza-o-trabalho-do-pequeno-agricultor-obidense#sigProIda0684cadb9 View the embedded image gallery online at:

FONTE: Comunicação/PMO – Por Érique Figueredo, com fotos de Vander de Andrade e Odirlei Santos